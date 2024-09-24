Здесь что-то не так: невеста хочет разорвать помолвку, ибо парень не знакомит ее с родителями

45-летняя женщина и ее 46-летний возлюбленный планировали пожениться, однако невеста уже не уверена в этом решении. Дело в том, что мужчина наотрез отказывается знакомить ее со своими родителями до свадьбы.

Знакомство с родителями – только после свадьбы

Женщина хотела услышать мнение других людей относительно своей ситуации, поэтому анонимно поделилась ею на Reddit. Она стремится удостовериться, не перегибает ли палку.

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Сначала мужчина и женщина были больше как "друзья с преимуществами", однако 5 месяцев назад их отношения стали более серьезными. Женщина познакомила любимого со своими родителями и родственниками и представила как своего бойфренда.

Недавно мужчина сделал предложение женщине, и она согласилась стать его женой. При этом он сказал, что очень счастлив, что его родители встретят женщину как его невесту.

На днях я спросила, когда я познакомлюсь с его родителями. Мужчина ответил, что я не буду встречаться с ними до свадьбы. Это было для меня полным шоком. Я сказала, что он несерьезный, но он настаивал на своем,

– рассказала женщина.

Она еще несколько раз возвращалась к этой теме, и в последний раз жених просто ушел, не желая обсуждать знакомство с родителями. Женщина считает такую ситуацию ненормальной. Ей кажется, что любимый намеренно не хочет знакомить ее с родителями до свадьбы, и она не понимает причину.

Он что-то скрывает

Невеста думает о том, чтобы отменить помолвку, ведь подозревает, что здесь что-то не так. Она растеряна, а потому попросила о совете пользователей сети. Люди писали, что женщина все делает правильно, а ее муж – что-то скрывает.

"Он не просто так скрывает свою семью. Он стесняется их или стесняется вас. Вы должны точно знать, в какую драму вступаете";

"Он что-то скрывает. Неизвестно, что это – или его семья абсолютно сумасшедшая, или у него какое-то ужасное прошлое, но он скрывает что-то важное";

"Желание отложить помолвку, пока вы не встретите людей, которые воспитали вашего партнера, – вполне понятное поведение";

"Была причина, почему мой бывший не хотел, чтобы я встречалась с кем-то из его семьи. Ведь тогда я бы узнала, что все, что он когда-либо мне говорил, было ложью".

Так что похоже, что свадьбы пока не будет.