Невеста собрала незнакомцев, чтобы бросить свой букет: невероятное видео

Бросать букет в толпу незамужних подружек – одна из традиций многих свадеб. Таким образом девушки определяют, кто следующей может выйти замуж.

Одна пара из Лос-Анджелеса решила пойти чуть дальше и не ограничилась только собственными гостями. Невеста собрала целую толпу из незнакомок и незнакомцев. Кому достался свадебный букет – видео, которое поднимет ваше настроение.

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Миссия: поймать букет

Сеть TikTok заполонили кадры одной из свадеб, состоявшейся в Лос-Анджелесе. На кадрах видно, как молодожены вышли после церемонии и неожиданно для всех невеста стала звать окружающих поймать ее свадебный букет.

В этом ей помогал жених, призвавший девушек с поляны побороться за букет и шанс на вероятную женитьбу. Кстати, его предложение приняли многие люди. Ловить букет пошли не только девушки, но и мужчины!

Невеста долго не тянула интригу с подготовкой и фальшивыми попытками – как это часто бывает. Толпа ободряла ее призывами и с первой попытки она сильно бросила букет позади себя. Он пришелся на крайнюю часть толпы, где кто-то из присутствующих сразу его поймал.

Пользователи умилились в комментариях и отметили, что такой перформанс незабываем для свадьбы. К слову, традиция бросать букет возникла десятки лет назад. Принято это делать уже почти в конце празднования. Невеста бросала букет и вместе с женихом покидала гостей до следующего дня.