5 позиций в сексе, которые ненавидят женщины

С уважением к индивидуальным сексуальным предпочтениям каждой женщины важно обращать внимание на позиции, которые некоторым партнеркам могут казаться неудобными. Помните, что в сексе главной задачей является обеспечить взаимное удовольствие.

Некоторые сексуальные позиции могут вызывать дискомфорт, например вне в стиле собаки. Если вы хотите обеспечить женщине оргазм и сделать секс для нее приятным, важно открыто обсуждать свои сексуальные фантазии с ней.

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Миссионерская поза

Эта поза очень распространена и ясна, но не всегда удовлетворяет всех женщин. Причиной является то, что она не предусматривает клиторальную стимуляцию, что для многих женщин важна для достижения оргазма.

Один из вариантов исправить ситуацию – это попробовать технику коитального выравнивания, которая позволит больше сосредоточиться на потребностях партнерши.

Стиль собаки

Эта поза может быть неудобной для некоторых женщин из-за глубокого проникновения, которое может вызвать боль, особенно если партнер имеет большой размер пениса. Кроме того, некоторые считают эту позу менее интимной.

Для уменьшения дискомфорта можно попробовать более медленные и менее глубокие движения, а также создать более интимную атмосферу целованием и глажением.

Всадница

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Эту позу не очень любят женщины, особенно если комплексуют из-за несовершенства своего тела. Важно отметить, что комплименты и поддержка партнера могут помочь женщине чувствовать себя более комфортно во время этой позы.

Другим вариантом может быть попытка секса с завязанными глазами, что может помочь партнерше расслабиться. Если эта поза продолжает вызывать негативные ощущения, то можно рассмотреть другие сексуальные позиции.

Обратная всадница

Эта поза может быть необычной для некоторых женщин и может вызвать дискомфорт из-за необычного угла проникновения. Кроме того, клиторальная стимуляция в этой позе тоже сложна.

В качестве альтернативы можно рассмотреть позу стиля собаки с некоторыми модификациями, которые сделают ее более комфортной.

Поза 69

Многие женщины жалуются на то, что им трудно расслабиться и получить удовольствие во время взаимных оральных ласк.

Как рекомендация – ласкайте друг друга поочередно, а не одновременно.

Секс / Elite Daily