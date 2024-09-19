Девушка отказала парню, а дальше он пробил дно

Британка Эмили, которая живет в Сиднее, рассказала в сети о неудачном свидании. Кавалер пытался вернуть свои 6 евро за кофе.

Сейчас Эмили пытается встретить свою любовь. Недавно она сходила на еще одно свидание. Сначала все было хорошо, однако впоследствии Эмили поняла, что искра между ней и кавалером не промелькнула. Девушка решила не тратить его время и честно во всем признаться. Что было дальше, Эмили рассказала в тиктоке.

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Как отреагировал кавалер

Эмили написала кавалеру, что при встрече не почувствовала искру. В то же время она выразила надежду, что они еще встретятся и, возможно, продолжат свою историю. Однако ответ кавалера просто шокировал.

Я согласен – мы слишком разные. Желаю всего наилучшего. P.S. Ваш кофе стоил $6,

– написал в ответ кавалер.

Кроме того, он прикрепил номер карты, чтобы Эмили знала, куда перечислить деньги. Однако девушка решила этого не делать. Возвращение такой суммы она считала просто трэшовым.

Пользователи сети поддержали Эмили. Они заявили, что просить кого-либо вернуть шесть долларов за кофе – просто ужасно. Конечно, стереотип, что именно парень должен платить за все – абсурдный. В то же время большинство девушек заметили: они часто покупают услугу "подвешенный кофе" в кафе, ведь только за угостить даже незнакомого человека. Между тем требовать деньги за кофе на свидании – просто дно.