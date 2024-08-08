Мужчина подал на развод, потому что устал платить за секс

Тайвань всколыхнула новость о необычном разводе. Мужчина по имени Хао принял это решение, потому что устал платить жене Сюань за секс. Более того, бесплатно она даже разговаривать с ним не хотела.

Хао и Сюань поженились в 2014 году. У супругов родилось двое детей. Казалось бы, все складывается хорошо. Однако Сюань вдруг начала выдвигать претензии к Хао. По крайней мере, по той версии, которую озвучил мужчина.

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Постепенно супружеская жизнь свелась к деньгам

По словам Хао, Сюань перестала хотеть заниматься с ним сексом. Сначала все свелось к разу в месяц, а потом вообще исчезло. Тем временем Сюань начала обсуждать это с родственниками Хао. Она сообщила, что он – "слишком толстый" и "некомпетентный".



Интимная жизнь Хао и Сюань свелась к нулю / Unsplash

Однако Хао продолжал настаивать на возобновлении интимной жизни. Тогда Сюань ввела налог на секс. Каждый раз, когда Хао хотел заниматься любовью или даже просто поговорить, он должен был платить по 15 долларов. Для мужчины это оказалось переломным моментом. Он понял, что не желает сохранять такие отношения и подал на развод.

Судья удовлетворил иск Хао. Сюань пыталась подать апелляцию, однако проиграла.