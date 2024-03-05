К невесте все относились как к принцессе

В сентябре прошлого года у Даниэль диагностировали рак кишечника четвертой стадии. Раковые клетки быстро распространились и на яичники, и врачи сообщили женщине, что шансов на выздоровление, к сожалению, нет.

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Даниэль 15 лет находилась в отношениях с Джоном Во и мечтала официально на нем жениться. О желании пары узнала благотворительная организация, которая помогает жениться неизлечимо больным людям. Именно благотворители и местные предприниматели организовали свадьбу. Они всего лишь за несколько недель продумали все до деталей и создали сказочный праздник в роскошном отеле.

Это было еще удивительнее, чем я могла подумать. Спасибо всем, кто присоединился к созданию праздника,

– сказала Даниэль.

Невеста была одета в длинное свадебное платье, фату и диадему, которая когда-то принадлежала ее сестре. Персонал госпиталя, в котором живет Даниэль, в день свадьбы относился к ней как к принцессе. Родные и друзья встретили невесту овациями. В то же время жених был одет в праздничный килт.



Праздник для пары организовали благотворители / Фото Loch Lomond

Менеджер госпиталя Сара Спейрс рассказала, что в день свадьбы плакали все. Ведь эмоции радости от бракосочетания пары шли в перемешку с грустью из-за диагноза Даниэль.

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"Плакали все. Это был день достойный принцессы, просто замечательный от начала до конца. Когда молодожены выпустили голубей, то не могли оторвать глаз от того, как летят птицы. Каждая маленькая деталь была просто феноменальной – у нее было все, что можно было себе представить", – сказала Спейрс.



Свадьба была продумана до мелочей / Фото Loch Lomond

После венчания молодожены станцевали свой первый свадебный танец под песню Кристины Перри A Thousand Years, а дальше праздновали с гостями всю ночь.