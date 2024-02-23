"На прошлой неделе вышел из ада Авдеевки": воин женился на любимой во Львовской ратуше

Во Львовской ратуше 23 февраля произошло радостное событие. Воин Назар Лемец, который до начала полномасштабного вторжения работал в городском совете, женился на любимой Анжелике.

До 24 февраля Лемец работал во Львовском городском совете. В то же время уже два года воин защищает Украину в рядах ВСУ. Только на прошлой неделе герой вырвался из ада Авдеевки. Кроме того, он воевал в Киевской области, а также – вблизи Запорожья. Молодоженов поздравил мэр Львова Андрей Садовый.

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До полномасштабного вторжения Назар работал в городском совете. Стал на защиту Украины, прошел самые горячие точки. На прошлой неделе вышел из ада Авдеевки. Пришел к нам и сказал – пора жениться. Сегодня его жена Анжелика счастлива, как никогда. Все счастливы. Для нас честь провести торжественную церемонию в стенах Ратуши,

– написал Андрей Садовый.



Назар и Анжелика / Фото Романа Балука для Львовского городского совета



Счастливый момент вместе / Фото Романа Балука для Львовского городского совета

История влюбленных

Назар рассказал, что еще 23 февраля 2022 года они с Анжеликой сидели дома. А уже 24 февраля началась война. Анжелика выехала за границу – 3 месяца она находилась в Италии. Тем временем Назар мобилизовался. Воин рассказал, что последнее контрнаступление, в котором участвовал, – исторический участок в Запорожье. Кроме того, Назар и его побратымы до последнего были в Авдеевке.

Анжелика отметила, что труднее всего было ждать Назара. В то же время она успокаивала себя, что любимый вернется, он знает, что делает, никого не оставит в беде и выйдет из любого ада.