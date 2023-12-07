Распознать насилие в отношениях бывает сложно: вот 6 ярких примеров его

Насилие бывает разным и не всегда проявляется физически. Чаще всего такое отношение люди испытывают от своих близких, а в этом и есть наибольшее коварство. Опасность подкрадывается там, где ее совсем не ждешь, а теплые чувства к обидчику мешают быстро сориентироваться в ситуации и разорвать круг насилия.

В рамках международной акции "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия" предлагаем разобраться, какое поведение партнера или партнерши в отношениях должно вызывать беспокойство и стать поводом к разговору.

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"Женщина должна..."

Уже давно пора признать, что гендер и пол не должны влиять на распределение ответственности и обязанностей. У женщины не должна в быту, психологического или сексуального обслуживать своего партнера. Однако здесь важно отметить – если вы любите готовить и убирать и это доставляет вам удовольствие, тогда это совсем другое дело.

Если партнер постоянно напоминает, что это ваша обязанность – это уже вера в стереотипные гендерные роли, которая не приводит ни к чему хорошему.

Отдельно стоит отметить вред стереотипа, согласно которому женщина в отношениях должна удовлетворять сексуальные желания партнера по первому зову. На самом же деле секс должен происходить с активным согласием обеих сторон, быть приемлемым и желательным. Если же какие-либо действия сексуального характера происходят без вашего согласия, партнер использует манипуляции, алкоголь или другие методы получить желаемое – это насилие.

"Ты должен немедленно сделать это!"

Гармонические отношения делают нас сильнее, поскольку каждый из партнеров разбирается в какой-то сфере жизни, а потому может поддержать советом или предложить помощь. Но если партнер или партнерша дает указания в повелительном тоне, обижается при выборе другого способа решения вопроса или прямым текстом ставит под сомнение вашу способность разобраться самостоятельно – это один из признаков психологического насилия.

Граница между заботой и абьюзом действительно довольно тонкая, и увидеть красные флажки бывает не так и просто. Но какой бы ни была ситуация, каждый человек имеет право самостоятельно одобрять решения и управлять своей жизнью. Если вы чувствуете, что вас обесценивают, а выбранные вами решения постоянно подвергают сомнению, высмеивают и навязывают другие опции – самое время задуматься.



Как распознать проявления насилия в отношениях / Фото Andres Ayrton, Pexels

"Не общайся с ними"

Распространенным проявлением психологического насилия есть запрет или ограничение общения с другими людьми. Конечно, кто-то из ваших друзей может быть неприятным вашему любимому человеку, и он имеет право отказаться от коммуникации с ними.

Но попытка ограничить ваше общение имеет совсем иную почву. Это и неспособность доверять и попытка контроля.

Партнер-обидчик не хочет, чтобы вы обсуждали свои отношения с другими людьми, ведь со стороны человек скорее увидит неправомерные действия и может подтолкнуть вас к расторжению этих отношений.

"Зачем тебе работать?"

Предложение уйти со стрессовой работы, посвятить все свое время собственным прихотям или поддержанию домашнего уюта может быть весьма привлекательным. Но соглашаться на него следует только в проверенных отношениях и при полной уверенности в намерениях любимого человека.

Нередко в желании удерживать партнершу или партнера есть скрытое экономическое насилие, ведь полная финансовая зависимость одного человека от другого дает немалую власть. Также обидчик может протестовать и против желания партнерши получить дополнительное образование, чтобы лучше зарабатывать и продвигаться по карьерной лестнице. Любые попытки воздействия на ваше профессиональное развитие или финансовое состояние представляют собой огромные красные флажки.

"Еще раз так сделаешь – и я тебя ударю"

Не важно, как проявляется агрессия (словесно, швырянием предметов или треском мебели) и на кого она направлена. Подобные поступки свидетельствуют о неспособности человека овладевать собственными эмоциями и проявлять их экологически.

Поэтому обращайте внимание на мелочи: если после сложного разговора с руководителем ваш любимый человек копает попавшуюся на пути собаку, в следующий раз пострадать можете вы.

Если же партнер или партнерша прямым текстом угрожает физическим насилием, следует уходить от такого человека как можно скорее. Озвученные угрозы, как правило, рано или поздно превращаются в реальные действия. Никакие ваши слова и поступки не смогут этому помочь, поскольку обидчик всегда найдет причину для своего оправдания.





Обращайте внимание на "красные флажки" / Фото Mikhail Nilov, Pexels

"Где ты была/был? Ты мне врешь!"

Ревность и попытки контроля сначала могут показаться даже милыми. В период влюбленности мы склонны "растворяться" в жизни другого человека, стараясь проводить вместе как можно больше времени и иногда забывая о собственных интересах или желаниях.

Такое поведение может быть бессознательно и обусловлено болезненным предыдущим опытом, поэтому если партнер открыт к диалогу и вам удается расставить личные границы – все окей. Если разговоры не дают результатов, а попытки контролировать каждую минуту вашей жизни продолжаются, стоит задуматься. Здоровые отношения никогда не строятся на обесценивании потребностей другого человека и отсутствии доверия.

Что делать, если вы заметили "красные флажки" в ваших отношениях?

Если вы замечаете тревожные колокольчики в общении, резкое изменение настроений и поведение партнера – стоит поговорить. У всех бывают стрессовые периоды, трудности с толкованием эмоций или других потребностей, болезненный и травматический опыт. В таком случае человек попытается объяснить свое поведение, извиниться и договориться о решении проблемы. Впрочем, не теряйте бдительность: в токсичных отношениях партнер будет чутким и бережным, но будет продолжать действовать по-прежнему.

Если же разговоры не помогают, следует сделать все возможное, чтобы разорвать эти отношения. Это может быть непросто, особенно если вы имеете общее имущество, детей или сильно влюблены и верите, что скоро это прекратится. К сожалению, насильственное поведение со временем только усиливается, поэтому чем дольше вы находитесь в этих отношениях – тем больше подвергаете себя опасности.

Первым шагом будет позвонить на горячую линию по предотвращению и противодействию домашнему насилию – 116 123. Вы можете поговорить со специалистом о "красных флажках", которые вы заметили, и о том, на что они могут указывать. Вы можете разработать план безопасности, если вы готовы выйти из отношений, или обсудить возможное убежище на случай чрезвычайной ситуации. Вы также можете найти группы поддержки, проконсультироваться у психологов или юристов, или воспользоваться другими сервисами помощи, что помогут выйти из ситуации

Сколько бы времени ни прошло – обратиться за помощью никогда не поздно. А если вы все еще сомневаетесь, имеете ли дело с насилием – советуем пройти краткий тест на сайте информационной кампании "Разорви круг".