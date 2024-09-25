Она никогда этого не забудет: парень поразил девушку необычным первым свиданием

От того, как пройдет первое свидание, обычно зависит, будет ли второе. Джавн Стоктон придумал настолько оригинальное место для свидания, что поразил не только свою спутницу, но и пользователей сети.

За выигранные деньги повел девушку в ресторан

Парень поделился видео со свидания в сети и получил множество восторженных комментариев. Люди хвалили Джавна за его креативность.

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Джавн познакомился с девушкой в тиндере и решил позвать ее на свидание. Но место он выбрал довольно нетипичное для свиданий и повел свою спутницу на гонки свиней. Джавн увлеченно подбадривал животных, пока те бегали по трассе. В конце концов, парню удалось выиграть 50 долларов, за которые он потом повел девушку в ресторан.

Девушка была в восторге от свидания, ведь такого она точно не ожидала. Влюбленная пара встретилась еще несколько раз, но в конце концов построить отношения им не получилось. Парень и девушка откровенно пообщались и решили прекратить все.

Она была действительно милой девушкой. Те несколько раз, которые мы провели вместе, были наполнены замечательными разговорами и смехом, но в конце концов это просто не сработало. Мы были на двух разных этапах нашей жизни,

– сказал Джавн.

Парень повел девушку на свидание на свиные бега: видео

"Я знаю, что она всегда будет помнить парня, который взял ее на гонки свиней и кричал на сельскохозяйственных животных, чтобы просто рассмешить ее. Я очень уважаю ее и знаю, что у нее светлое будущее", – добавил Джавн.

Многие пользователи сети восхитились искренностью юноши. Они были поражены тем, как позитивно он рассказал историю о девушке, с которой у него в итоге ничего не получилось.