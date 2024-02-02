Чтобы не изменил: жена установила проектор со своим лицом в машине мужа

Американский музыкант Дерек Моррис рассказал, как жена решила предотвратить его возможную измену. Для этого женщина установила в машине любимого проектор со своим лицом. Креативность оценили не все.

В тиктоке Моррис опубликовал видео, на котором видно, как это работает. Когда мужчина открывает дверь машины, фото жены автоматически проецируется на асфальт.

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Моррис объяснил: эта фотография должна всегда напоминать, что он – женат. Так жена решила подстраховаться на случай, если любимый вдруг решил изменить.

Кроме того, женщина выбрала весьма специфическое фото: с очень широко раскрытыми глазами и раздутыми ноздрями. Всем своим видом она как будто пытается показать, кто – здесь хозяйка и управляет ситуацией.

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В сети поступок женщины не оценили

Видео собрало миллионы просмотров. Многие искренне удивляются креативности женщины. Некоторые пользовательницы сети даже заметили, что уже знают, какой подарок "презентуют" мужьям на День Валентина. В то же время есть и те, кто считают: если отношения уже вышли на такой уровень недоверия, то, очевидно, стоит расстаться.

В конце концов, Моррис решил объяснить ситуацию. Он признался, что влюбился в будущую жену еще в восьмом классе, а теперь ему – уже 41 год. Свою возлюбленную музыкант назвал женщиной мечты и благословением от Бога.