Потеряли партнеров в идентичных авариях: история любви пары, которую свела трагедия

Магали Лазара де Оливейра и Эдгар Кампос из Бразилии пережили в своей жизни страшное горе. Женщина и мужчина потеряли своих партнеров в мотоциклетных авариях на том же участке дороги.

Пару свело общее горе

В 2004 году Магали собиралась выйти замуж за своего возлюбленного. Однако свадьба так и не состоялась – жених женщины разбился на мотоцикле на проспекте в бразильском городе Формизи.

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Аналогичное горе постигло Эдгара – его невеста также погибла в том же месте в 2013 году.

Магали и Эдгар познакомились случайно. Мужчина был клиентом банка, в котором работала Магали. Среди рабочих обязанностей женщины было отправлять клиентам документы для оплаты счетов. Когда Эдгар потерял невесту, Магали выразила ему свои соболезнования и поделилась собственным горем.



Отношения между мужчиной и женщиной возникли случайно / Фото Jam Press

В 2018 году женщина случайно прислала Эдгару смайлик с поцелуем и так между ними началось активное общение.

С тех пор мы начали разговаривать, видеться, путешествовать и начали встречаться. Теперь, наконец, мы женаты. Мечта точно осуществилась. Я чувствую себя благословенной, что могу разделить жизнь с таким замечательным, особенным человеком,

– сказала Магали.

Влюбленные встречались 6 лет, а 15 июня 41-летняя Магали и 46-летний Эдгар поженились.