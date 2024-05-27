Решил сэкономить: мужчина сделал предложение любимой кольцом, которое дарил бывшей

Счастье американки Бель Блейк после помолвки длилось недолго. Девушка узнала, что возлюбленный сделал ей предложение с тем самым кольцом, с которым когда-то звал замуж свою бывшую.

"Она не моя"

Это открытие было настолько болезненным для 28-летней Бель, что она сняла видео в тикток, чтобы поделиться своими эмоциями. Ролик уже набрал более 4 миллионов просмотров.

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На видео заметно, что девушка едва сдерживает слезы. Сначала кольцо ей очень понравилось и когда она сказала об этом любимому, тот ответил: "О, да, Эрике оно также очень нравилось". Бель не поверила собственным ушам, ведь Эрика – это бывшая девушка ее жениха, которой он делал предложение. Они хотели пожениться, но в конце концов разошлись.

Девушка переспросила у любимого, действительно ли это кольцо когда-то принадлежало его бывшей, и он подтвердил это. Бель была настолько поражена, что и не знала, что думать.

Мне нравится это кольцо. Оно красивое, но оно не мое,

– сказала Бель.

Смотрите видео, в котором Бель рассказывает всю историю:

Больше всего Бель обидело то, что ее любимый выбирал это кольцо вместе с Эрикой, а когда Бель сказала, какое кольцо хотела бы получить она, то мужчина ответил, что это "слишком дорого". Сейчас девушка не знает, что ей делать. Она совершенно растеряна и не понимает, как реагировать на такую помолвку.

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Бель советуют покинуть жениха

Пользователи сети заметили, что жениху не стоило говорить девушке о том, что это кольцо его бывшей. Он как будто специально сказал об этом, чтобы сделать ей больно. Некоторые даже советовал девушке покинуть такого мужчину.