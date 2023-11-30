Группа спасения: как незнакомцы помогли мужчине найти потерянное кольцо

Джо Новецки из Мичигана занимался делами в своем саду, когда в один момент понял, что на его пальце больше нет кольца. Мужчина был очень взволнован, ведь для него это не просто украшение.

Его жена Мэри Энн разместила пост в соцсети с просьбой к владельцам металлоискателей прийти на помощь. Кто отозвался – реакция сети поразила не только супругов.

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Утерянное кольцо

В тот день Джо как обычно возился в собственном дворе и совершенно не понимал, в какой момент мог потерять кольцо. Он сразу пришел с этой проблемой к Мэри, ведь это было не просто украшение.

Для нас это обручальное кольцо очень много значит, если хоть когда-то мы его сможем найти,

– отметила женщина.

После того, как Мэри опубликовала пост в социальной сети, отозвалось с десяток неравнодушных, но физически на помощь пришли шесть незнакомцев. Через несколько дней они были у дома супругов и часами с металлоискателями обыскивали территорию.

"Мы совершенно не знали, кто они. Но были счастливы, что нам пришли на помощь", – призналась Мэри.

После часов поисков среди листьев и травы один из членов поисковой группы заметил камень и это было именно обручальное кольцо. Джо и Мэри не знали своего счастья, когда услышали, что оно нашлось.

Эта история возродила веру, что люди будут делать хорошие вещи,

– сказала женщина.

После этого она поблагодарила в соцсети за помощь свою команду спасателей. Чтобы Джо снова не потерял ценную вещь, пара попросила ювелира уменьшить размер кольца.