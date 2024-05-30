Их история поражает до слез: мужчина влюбился в свою тещу и не смог сдержать чувств

Сикандар Ядав потерял жену. После ее смерти мужчина переехал к родственникам любимой. Чего он точно не ожидал, так это вспышки чувств к ее матери, Гите. Неожиданно женщина ответила ему взаимностью.

Сикандар Ядав – 45-летний мужчина, который потерял свою жену – сам воспитывал двоих детей. После смерти любимой он переехал ближе к ее родным – в деревню Хир Моти в штате Бихар. Там он встретил свою 55-летнюю тещу Гиту.

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Между ними вспыхнул страстный роман. Сикандар и Гита не смогли обуздать своих чувств. Их тайные отношения продолжались, пока влюбленных "не спалил" муж Гиты – Дилешвар. Он обратился в сельский совет, чтобы там помогли установить справедливость.

Сначала Дилешвар был возмущен до глубины души. Однако когда он собственными глазами увидел, насколько сильны чувства Сикандара и Гиты, сам помог им организовать свадьбу. Дилешвар признался, что искренне рад за влюбленных и желает им всего лишь самого лучшего.

Праздник любви Сикандара и Гиты уже состоялся. Гордый мужчина привел любимую жену в их новый дом. Пока неизвестно, будет ли Дилешвар жить с ними. Событие было настолько громким, что привлекло внимание местных журналистов.