Как зима может влиять на сексуальное влечение: неожиданные выводы и решения

Смена времен года влияет не только на наше состояние и здоровье, но и сексуальное влечение и либидо. Особенно если речь идет о зиме.

Самое холодное время года может принести как положительные, так и отрицательные изменения. Эксперты объясняют с чем они связаны и делятся советами, которые могут пригодиться в интимной жизни.

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Какое влияние имеет зима

Не достаточно витамина D. Витамин D укрепляет кости, иммунную систему и поддерживает работу нервов и мышц. По мнению экспертов, он может влиять и на сексуальное влечение. Некоторые исследования показали, что дефицит витамина D объясняет низкое желание. Но прежде чем брать это за основу, следует обратиться к квалифицированному специалисту и обязательно проконсультироваться по этой теме.

Сезонное аффективное расстройство. Это нарушение эмоционального состояния, которое присуще около 3% населения. Может снижаться энергия, ухудшаться сон и вместе с этим снижаться половое влечение. Здесь тоже следует обратиться к своему терапевту, чтобы выявить корень проблемы и под наблюдением специалиста ее преодолеть.

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Усталость. Повышенная усталость и вялость характерны для зимы. Дни становятся короче, а ночи длиннее. Температура значительно прохладнее, а значит и нашему телу нужно больше работать, чтобы сохранить тепло. Все это может вливать и на желание иметь отношения.

Эксперты советуют искать позитив и заряжаться через общение с социумом. Не стоит забывать и о личных вещах, стимулирующих ваше влечение.

При этом холодное время года может и стимулировать желание иметь близость. Можно не искать причин остаться дома в тепле и уюте. Как вариант, стоит устроить с партнером откровенный вечер и попробовать новую сексуальную игрушку или откровенную игру.