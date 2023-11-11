Как тревога может влиять на оргазм: выводы экспертов поражают

В настоящее время невозможно избежать ощущения тревоги или стресса. И случиться оно может при любых обстоятельствах. Даже во время интимной близости.

Тревога и стресс оказывают огромное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Не исключение есть секс, возбуждение и удовольствие, утверждают эксперты. Как справиться с нежелательными ощущениями в самый ответственный момент – читайте дальше.

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Как возникает тревога

Внезапные ощущения тревоги, которые могут возникать без веской, видимой причины, становятся проблемой в удовлетворении обоих партнеров во время секса. Конечно, ключевая его цель не оргазм, но это немаловажная часть сексуального опыта.

Для некоторых людей сосредоточенность является важнейшим элементом в достижении оргазма. Сделать это, учитывая внезапный стресс или тревожность, достаточно сложно. К примеру, по словам экспертов, некоторым партнерам нужно до 20 минут, чтобы возбудиться и начать половой акт. Для тревожного человека это время может стать личным адом.

Тревога обладает способностью нарушать сексуальную энергию и выводить из положительного пространства.

Более того – когда кто-то из партнеров волнуется, то усиливается чувство самокритичности. В частности, относительно своего тела или сексуальных возможностей. Это тоже в свою очередь мешает достичь оргазма и насладиться им,

– отмечает сексотерапевт Мелисса Кук.

Как преодолеть нежелательные ощущения

Чтобы преодолеть чувство тревоги и получить оргазм, следует концентрироваться на самом процессе. Не акцентируйте внимание на желаемой кульминации – уделяйте больше внимания вашему сексуальному удовольствию и вашему партнеру. Если вы освободитесь от давления, то улучшите свой опыт и утолите эмоции, считают специалисты.

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Говорите со своим партнером. Определите ваши предпочтения, желания и пределы. Создайте расслабляющую среду и подходящую атмосферу. Попробуйте другую прелюдию, например, в ванной, чтобы полностью отключиться от внешних проблем.

Лучше сосредоточиваться на ощущениях могут помочь дыхательные упражнения. А вот алкоголь только навредит всему. Самое главное – не лишним будет совет специалиста. Профильный терапевт подробно разберет личную проблему и поможет преодолеть ее.