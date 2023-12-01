От ромкомов к реальности: может ли любовь с первого взгляда перерасти в счастливый брак

Любовь с первого взгляда – идеальный путь для романтических фильмов. Он и она встречаются взглядами и понимают, что love story уже началась

На заднем фоне звучит романтический трек, а сверху падают лепестки роз или снежинки (в зависимости от времени года). Чаще всего завершается красивой свадьбой. А что бывает после заветного "да", прячут титры.

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В то же время, каковы шансы, что любовь с первого взгляда завершится браком в реальной жизни?



Что думают психологи

По словам психологи Рейчел Дубров, любовь с первого взгляда означает мгновенную связь с человеком. Фейерверк эмоции. Желание, чтобы мгновение не кончалось.



Психологиня Таня Парадес отмечает, что любовь с первого взгляда = безумная химия. Возникает чувство эйфории. Иногда его можно сравнить с алкогольным опьянением. В общем это – не те чувства, на которых можно выстроить крепкий брак. Даже само слово "любовь" – не совсем уместно.



В первую очередь обращают внимание на внешность человека, его голос и смех. В то же время любовь с первого взгляда не дает по-настоящему узнать "возлюбленного или "возлюбленную". Для этого нужно время. Месяцы или даже годы.



Конечно, любовь с первого взгляда может перерасти в крепкие и искренние отношения, где есть страсть и уважение друг к другу. В то же время химия, возникшая между вами, может так и остаться на уровне физического влечения и эмоциональной эйфории. Когда она пройдет, можно разочарованно заметить, что рядом – человек, с которым вам не хочется строить общее будущее. И вообще – не по дороге в жизненных ценностях.



Любовь с первого взгляда не гарантирует любовь со второго взгляда. Однако это не значит, что все романтические фильмы обманывают нас. Иногда то, что началось мгновенно, может продолжаться вечно. Главное не бежать сразу к алтарю. Лучше пригласить своего избранника или избранницу на обед.