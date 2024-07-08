Единственное желание – выключить: поколение Z отпугивают сцены секса в фильмах

Недавний опрос в США показал, что почти половина представителей поколения Z не хотят смотреть интимные сцены в фильмах и сериалах. Они скорее выключат кино, чем будут смотреть дальше.

Меньше секса в кино

43% представителей поколения Z (рожденные с середины 1990-х до 2010 года – 24 Канал) признались, что выключают фильм, если сцены становятся слишком откровенными. В целом не хотят смотреть пикантные сцены треть опрошенных людей всех возрастов. Опрос проводила компания Talker Research.

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Молодежь считает, что сексуальные сцены в основном ненужны в фильмах. Мол, они не добавляют удовольствия и не улучшают историю.

Интересно, что со стороны гендера результаты показали, что женщины почти вдвое чаще выключают фильм, если у них появится сексуальная сцена, чем мужчины (42% и 23% соответственно).

Сейчас в США популярна дискуссия об уместности голых сцен в кино. Исследование The Economist показало, что с 2000 года количество наготы и сексуальных сцен в фильмах и сериалах сократилось почти на 40%.