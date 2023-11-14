Меркантильность зашкаливает: 3 знака зодиака, для которых в отношениях главное – деньги

Некоторые люди ставят деньги на первое место. Для них очень важно, чтобы партнер хорошо зарабатывал.

По словам астрологов, чаще всего этому подвержены три знака зодиака. В частности, Телец, Козерог и Дева, передает 24 Канал.

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Телец

Представителям этого знака зодиака крайне важна финансовая стабильность. Они ценят материальные блага. Тельцы стремятся, чтобы партнер добился успеха в этой сфере жизни.

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Козерог

Это прагматические и целеустремленные люди. Они не будут терпеть рядом с собой бездельников. Козероги работают в поте лица, стремятся к финансовой безопасности. Часто для них важно, чтобы любимый человек хорошо зарабатывал.

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Дева

Девы усердны и имеют врожденную склонность к финансовому планированию. Они очень придирчивы и ценят стабильность. Для этих людей очень важны деньги.

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