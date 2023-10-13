Горячая красавица: участница из "Холостяка-12" Марина опубликовала откровенные фотографии 18+

Марина Gold, как она себя называет, поразила своих подписчиков в Инстаграме очередной порцией откровенности. Она показала новую фотосессию, сделанную полуголой в кабриолете.

Почти через сутки фотографии собрали тысячи лайков. Но комментарии под постом были неоднозначны. Что не понравилось пользователям – рассказываем.

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Экс-участница проекта "Холостяк-12" Марина не стесняется делиться откровенными снимками со своими подписчиками. Но на этот раз она, по-видимому, превзошла себя. Женщина решила уже ничего не скрывать и позировала сначала в нижнем кружевном белье, а затем и без него в роскошном кабриолете.

Откровенные фото / Инстаграм Марины

Серия снимков собрала более 5 тысяч лайков. Но в комментариях пользователи разделились. "Богиня", "Это шикарно", "Ты просто огонь" – писали одни. В противоположность им другие отмечали свое мнение: "Пошло", "Не эстетично", "Кому-то надо худеть".

Откровенные фото / Инстаграм Марины

Напомним, Марина участвовала в 12-м сезоне. Ей 25 лет, она косметолог и родом из села Катериновка Харьковской области. В финальном для нее выпуске ее возмутили слова главного героя Алекса Топольского о том, что она стесняется своего прошлого.

"Стала бы я говорить Алексу, что когда-то доила корову, если бы я этого стеснялась", – возражала слова холостяка в своем Инстаграме женщина.

Сейчас, судя по сообщениям в соцсети Марины, она находится за границей.