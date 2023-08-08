Лысые или длинноволосые: какие мужские прически больше всего привлекают женщин

Количество волос на голове мужчины играет очень важное значение для женщин. И, как оказалось, чем его меньше, тем лучше!

С годами мужчины теряют волосы – кто позже, кто раньше. Но большинство все равно комплексует из-за этого и чувствует себя менее привлекательным. Однако некоторые исследования показывают, что такие волнения бесполезны! 24 Канал рассказывает, какая прическа больше всего привлекает женщин и кто из мировых звезд возглавляет рейтинг самых крутых лысых мжчин.

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Вин Дизель на пьедестале

Принц Уильям потерял свое почетное первое место в рейтинге "Самого горячего лысого мужчины мира"! Его потеснил главный герой нескончаемых продолжений "Форсажа" Вин Дизель. Одно агентство провело исследование, где, в частности, учитывало "золотое" сечение лица, рост, "коэффициент блеска черепа" и составляло все это в 10 баллов. Вин Дизель получил оценку почти в 6,5.

Вин Дизель возглавил рейтинг лысых / standardmedia.co.ke

Интересно, потому что по "коэффициенту блеска черепа" его голова отражает свет с 70,46% интенсивностью стандартной лампочки! Неудивительно, что у него столько поклонниц среди женщин.

Не волнуйтесь из-за нехватки волос

Прическа действительно играет важную роль в образе мужчины. Некоторые из них могут быть категоричными "нет" с точки зрения женщин. Например, некоторые не любят мужчин с длинными волосами или с преувеличенной укладкой. Но то, что следует обязательно подчеркнуть, – большинство не беспокоятся о лысине своего избранника.

И вот здесь факты! Из 1000 опрошенных женщин 87% согласились бы встречаться с лысым мужчиной. Лишь незначительный процент сочли это проблемой. Другие исследователи провели интересный эксперимент. Женщинам показывали фотографии одних и тех же мужчин. На первых они были с волосами, на вторых – без.

С разницей в 13% фаворитами среди женщин стали мужчины без волос. Их характеризовали как более мужественных, уверенных и сильных. То есть лысина им никак не помешала получить значительную привязанность противоположного пола.

Фавориты рейтинга

Вернемся к рейтингу, который в прошлом году возглавил Вин Дизель. Так, принца Уильяма он отбросил на 5 место. Сразу за ним расположился другой лысый красавец – Джейсон Стейтем. Британский актер любит "посветить" лысиной в боевиках режиссера Гая Ричи. Ну и покорить очередное женское сердце тоже. Возможно, именно его прическа помогла ему закрутить отношения с моделью Роузи Гантингтон-Уайтли.

Кто "светит" свое лысиной прямо за спиной у Стейтема, так это "крепкий орешек" Брюс Уиллис. Он всегда попадает в рейтинги голомозых красавцев, поскольку никогда не мог похвастаться густой шевелюрой. Сейчас ситуация не изменилась, только образ известного актера дополнила седая борода.

Брюс Уиллис всегда попадает в рейтинги лысых / purepeople.com

Ну и стоит вспомнить об еще одном красавце, оказавшемся на предпоследнем месте рейтинга – Двейн "Скала" Джонсон. Брить свою голову он начал еще в юности, когда занимался реслингом. Волосы мешали будущей звезде на ринге. В таком образе он уже попал в кино. Есть ленты, где Двейн встречается с определенной "растительностью" на голове. Но это всего лишь парики.