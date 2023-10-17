Секрет раскрыт: лучшие мужчины по знаку зодиака
Безусловно, у каждой женщины свой идеал мужчины. Впрочем, астрологи выделили сразу несколько знаков зодиака, представители которых являются лучшими партнерами.
Так, выделяют сразу пять знаков зодиака. В частности, Тельца, Рыб, Стрельца, Рака и Козерога, пишет 24 Канал.
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Телец
Эти мужчины чрезвычайно преданы своим женам. Они будут любить, заботиться и обеспечат всем необходимым.
Гороскоп для Тельцов
Рыбы
Рыбы честные, верные, любят всем сердцем и всегда поддержат. Эти мужчины уважают своих жен, прислушиваются к ним и всегда помогают. Кроме того, придерживаются своего слова.
Гороскоп для Рыб
Рак
Чувственным Ракам очень важна семья. Они стремятся создать для родных лучшие условия, объять теплом и любовью.
Гороскоп для Раков
Стрелец
Отношения с мужчинами-Стрельцами легкие и непринужденные. Они не будут молчать, если что-то не так. В то же время, готовы идти на компромисс.
Гороскоп для Стрельцов
Козерог
Эти мужчины трудолюбивы и успешны. Они знают, чего хотят и как этого добиться. На Козерогов можно положиться. Кроме того, это прекрасные семьянины.
Гороскоп для Козерогов