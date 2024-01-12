Уже можно планировать: известны лучшие даты для свадьбы в 2024 году

Для влюбленных, планирующих свадьбу в 2024 году, есть хорошая новость. Наконец-то назвали лучшие даты для праздника.

Зависит ли семейное счастье от выбора даты свадьбы? Каждый может думать по-своему.

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Свадебная эксперт Елены Гейдж отмечает, что быть счастливым значит верить в удачу и праздновать ее там, где она есть. Прекрасным способом вывести свою свадебную подготовку на новый уровень – выбрать для свадьбы благоприятную дату. Тем более что 2024 год будет очень щедрым на них.

Кроме того, женихов и невест призывают доверять собственной интуиции. Если кажется, что дата станет счастливой для вашего брака, выбирайте именно ее. Сама Гейдж признается, что вышла замуж 10. 10. 10. Эта дата показалась ей поистине магической. Кроме того, так сбылось предсказание шамана, который еще до встречи Елени с мужем предсказал ей свадьбу именно в этот день.

Любая дата для свадьбы может оказаться счастливой. Единственный нюанс – вы должны поверить этому.

Как самые благоприятные даты для свадьбы в 2024 году называют:

2, 20, 25, 27 и 28 января

9 и 24 февраля

1, 2, 15 и 30 марта

2, 20 и 24 апреля

3, 9 и 31 мая

1, 14, 19 и 30 июня

1, 11, 21 и 28 июля

1, 2 и 21 августа

1, 19 и 27 сентября

2,12 и 26 октября

1, 2, 14, 16 и 27 ноября

1, 9 и 17 декабря.

К слову, лучшим месяцем для брака в год Дракона является июнь.