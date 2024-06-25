Придется собирать себя по частицам: 3 знака зодиака, которым в последние дни июня разобьют сердце

Уже вскоре у кого-то в отношениях начнутся конфликты и разойдутся взгляды на жизнь. Некоторые даже могут почувствовать разочарование в человеке, которого любили больше всего.

Близнецы, Весы и Рыбы, приготовьтесь к одному из худших периодов в вашей жизни, пишет Love 24.

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Близнецы

В конце июня вы можете столкнуться с недоразумениями или конфликтами в отношениях, что могут привести к болезненным переживаниям. Астрологи отмечают, что таким образом судьба указывает на те проблемы, на которые вы слепо закрывали глаза.

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Весы

Представители этого знака зодиака стремятся к гармонии и балансу в отношениях, но иногда могут оказываться слишком зависимыми от мыслей и чувств других. Вскоре могут возникнуть ситуации, которые нарушат эмоциональный баланс и смогут даже разочаровать.

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Рыбы

Звезды прогнозируют такую ситуацию, которая откроет истинное лицо любимого человека. Есть высокая вероятность того, что вторая половинка длительное время изменяет вам и врет прямо в глаза.

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