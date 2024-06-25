Придется собирать себя по частицам: 3 знака зодиака, которым в последние дни июня разобьют сердце
Уже вскоре у кого-то в отношениях начнутся конфликты и разойдутся взгляды на жизнь. Некоторые даже могут почувствовать разочарование в человеке, которого любили больше всего.
Близнецы, Весы и Рыбы, приготовьтесь к одному из худших периодов в вашей жизни, пишет Love 24.
Не пропустите Будет много открытий и новых возможностей: гороскоп на 25 июня
Близнецы
В конце июня вы можете столкнуться с недоразумениями или конфликтами в отношениях, что могут привести к болезненным переживаниям. Астрологи отмечают, что таким образом судьба указывает на те проблемы, на которые вы слепо закрывали глаза.
Гороскоп для Близнецов
Весы
Представители этого знака зодиака стремятся к гармонии и балансу в отношениях, но иногда могут оказываться слишком зависимыми от мыслей и чувств других. Вскоре могут возникнуть ситуации, которые нарушат эмоциональный баланс и смогут даже разочаровать.
Гороскоп для Весов
Рыбы
Звезды прогнозируют такую ситуацию, которая откроет истинное лицо любимого человека. Есть высокая вероятность того, что вторая половинка длительное время изменяет вам и врет прямо в глаза.
Гороскоп для Рыб