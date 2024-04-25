Брак даст трещину: 2 знака зодиака, которые в мае разведутся

Май будет чрезвычайно болезненным для двух знаков зодиака. Не всем удастся наладить проблемы в отношениях, поэтому развода избежать не удастся.

Этот период будет чрезвычайно сложным, но вы выйдете из него сильнее. Так астрологи говорят о Львах и Скорпионах, передает Love 24.

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Лев

Львы в мае могут сталкиваться с конфликтами из-за стремления их партнеров постоянно все контролировать. Представители этих знаков зодиака могут чувствовать необходимость для свободного пространства и самовыражения, а их любимые люди хотят обо всем знать. Поэтому такие разные подходы могут привести к недоразумениям и напряжению в отношениях.

Гороскоп для Львов

Скорпион

Скорпионы и их партнеры в мае могут испытывать сильное эмоциональное напряжение из-за разницы в представлениях о будущем. Скорпионы стремятся к стабильности и безопасности, а их любимые хотят большей экспрессивности в жизни.

Гороскоп для Скорпионов