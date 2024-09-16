3 знака зодиака, которые на этой неделе неожиданно встретят свою любовь

Флюиды любви будут бурлить в холодном осеннем воздухе. Те знаки, которые сейчас больше всего нуждаются в чувстве тепла и любви, смогут его получить.

Овен, Дева и Рыбы, вы окажетесь на седьмом небе от счастья, пишет Love 24.

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Овен

Этот знак зодиака настолько погрузился в работу, что искренние чувства, которые должны были бы жить в душах каждого, в один миг стали как каменные. Однако внезапная встреча все в корне изменит. Любая голливудская история о любви сможет только позавидовать такому развитию событий.

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Дева

В тот момент, когда Девам будет казаться, что они не заслуживают счастья, судьба сделает приятный сюрприз. Уже на этой неделе они влюбятся с первого взгляда и эти чувства окажутся взаимными.

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Рыбы

Рыбы давно вообразили себе партнера с которым бы хотели провести жизнь. Однако на этой неделе они встретят человека, который будет кардинально отличаться от их ожиданий, но этот союз окажется самым крепким. Представители этого знака зодиака сперва будут думать, что попали в какой-то сон.

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