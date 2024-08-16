Начало конца – 3 знака зодиака, которые уже на выходных узнают об измене

Предать может любой и это не зависит от знака зодиака. Но по прогнозам астрологов некоторые вскоре получат нож в спину от любимого человека.

Дева, Стрелец и Водолей, придется поставить жирную точку в отношениях с человеком, с которым строили будущее, пишет Love 24.

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Дева

Девы часто находятся в водовороте общения, и поэтому им трудно контролировать все аспекты своих отношений. На выходных они могут узнать об измене, что станет неожиданным ударом. Главный совет от звезд – не надейтесь на оправдание, ведь это не поможет закрыть болезненную рану в сердце.

Гороскоп для Девы

Стрелец

Из-за своей интуитивности Стрельцы могут почувствовать, что что-то не так в отношениях. Вскоре они могут обнаружить обман или предательство со стороны близкого человека, что станет большим испытанием для их доверия. Не питайте напрасных надежд там, где их уже давно нет.

Гороскоп для Стрельцов

Водолей

Представители этого знака зодиака являются чувствительными и часто доверяют своим партнерам. Однако выходные могут принести ошеломляющую новость о том, что их чувства были обмануты. Есть высокая угроза того, что эмоциональная стабильность потерпит крах. Не бойтесь попросить поддержки у друзей или близких людей.

Гороскоп для Водолеев