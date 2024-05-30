Разобьют сердце: 3 знака зодиака, которые скоро узнают об измене

К сожалению, очень часто близкие люди наносят болезненные удары. Уже совсем скоро кому-то придется переживать измену второй половинки.

Близнецы, Рак и Рыбы, подготовьтесь к неприятным новостям, пишет Love 24.

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Близнецы

Ваша интуиция сейчас на высоте, и вы можете начать подозревать, что что-то не так. Есть высокая вероятность того, что в ближайшее время получите неожиданную информацию об измене. Будьте готовы к эмоциональному потрясению, но помните, что это открытие может стать началом вашего пути к поиску истины и самоисцелению.

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Рак

Сейчас есть риск, что вы узнаете об измене со стороны кого-то, кому вы доверяли. Эта новость может сильно ранить сердце, но она также даст возможность понять, кто действительно достоин вашего доверия. Обратите внимание на знаки и не бойтесь искать правду.

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Рыбы

Ваш природный магнетизм и желание быть в центре внимания могут иногда вызывать зависть у других. Вскоре можете узнать об измене, которая поставит под угрозу ваш авторитет и репутацию. Это будет тяжелый удар, но ваша внутренняя сила и решительность помогут преодолеть этот вызов и выйти из него еще сильнее.

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