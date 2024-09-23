Астрологи назвали знаки зодиака, которые не могут быть одинокими

Некоторые люди панически боятся одиночества, поэтому им важно рядом иметь кого-то, кто всегда поддержит и проявит заботу. Их склады характера нуждаются в компании и любви.

Лев, Весы и Рыбы, чувство одиночества для вас ощущается, как своеобразное наказание, пишет LifeStyle 24.

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Лев

Поскольку представители этого знака зодиака любят находиться в центре внимания, то им нужна отдача со стороны других людей. Львы стремятся к балансу и гармонии, и одновременно хотят чувствовать любовь и восхищение, чтобы быть счастливыми.

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Весы

Этот знак зодиака по своему складу характера нуждается иметь со стороны партнера, который всегда будет поддерживать. В противном случае – Весы будут чувствовать себя неполноценными. Они довольно зависимы от отношений, поэтому одиночество это точно не про них.

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Рыбы

Рыбам важно чувствовать себя нужными и интересными. Одиночество может превратиться в источник стресса из которого будет очень трудно выбраться. Поэтому они стараются не терять связь с людьми, которые лишают их этого чувства.

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