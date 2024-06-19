Придется начинать новую жизнь: кто уже на этой неделе будет переживать развод

Отношения с партнером – это постоянное самосовершенствование и работа над взаимоотношениями. Иногда так случается, что кому-то надоедает постоянная инициативность, а у кого-то просто угасают чувства.

Близнецы и Рак, несмотря на те обстоятельства, которые предсказывают звезды, попробуйте не закрываться в себе, а проанализируйте всю историю, чтобы не повторять ошибок в будущем, пишет Love 24.

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Близнецы

Между вами и партнером отношения давно натянулись как струна. На этой неделе произойдет довольно неприятное событие, которое, к сожалению, оборвет все связи, и каждый пойдет своей дорогой.

Гороскоп для Близнецов

Рак

Вы оба устали спасать эти отношения. Несмотря на то, что чувствуете друг к другу любовь и благодарность, этого мало, чтобы построить в будущем крепкую семью и прожить до старости. Ваш партнер на этой неделе примет важное решение для этих отношений.

Гороскоп для Раков