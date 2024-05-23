3 знака зодиака, которые влюбятся уже этим летом: есть ли среди них вы

Летний период будет по-настоящему счастливым для трех знаков зодиака. Астрологи прогнозируют водоворот любви, приятных чувств и радости.

Телец, Скорпион, Козерог, уже вскоре вам придется окунуться в объятия страстной любви, пишет Love 24.

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Телец

Приготовьтесь уделять много времени личной жизни. Астрологи прогнозируют представителям этого знака зодиака неожиданную встречу со своей любовью.

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Скорпион

Не отказывайтесь летом от поездок или предложений прогуляться. Именно во время такого вида деятельности вам удастся встретить любовь всей жизни.

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Козерог

Этим летом будете на седьмом небе от счастья. Звезды предсказывают встречу с человеком из прошлого, который может стать потенциальным партнером.

Гороскоп для Козерогов