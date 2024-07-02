Любовь была фикцией: кому в июле разобьют сердце

Очень часто так бывает, что партнер, которого любишь всем сердцем, может оказаться предателем или довольно корыстным человеком. За пеленой временного счастья, может скрываться много тайн.

Овен, Стрелец и Рыбы, звезды рассказывают всю правду, которая скрывается за слепой любовью и неоправданным доверием, пишет Love 24.

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Овен

Приготовьтесь к тому, что уже вскоре откроется правда о неверности второй половинки. Все это время партнер открыто изменял, а вы как будто не видели того, что происходило вокруг.

Гороскоп для Овнов

Стрелец

Иногда так случается, что люди имеют друг к другу сильные чувства, но расходятся. Астрологи уверены, если это действительно любовь всей жизни, то ситуация в будущем станет на свои места.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

К сожалению, любимый человек прекратил делать что-то для ваших отношений. Можно уверенно сказать, что взаимоотношения зашли в тупик. Ни один из вас не развивается, а просто стоит на месте. Звезды уверены, что любовь исчерпала себя.

Гороскоп для Рыб