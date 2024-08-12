Этим знакам зодиака категорически нельзя быть вместе: о ком именно идет речь

Астрологи говорят, что некоторым знакам зодиака не стоит строить романтические отношения, а тем более – семью. У них постоянно будут происходить ссоры и другие неприятные ситуации, которые будут портить жизнь всем. Никто не будет счастлив.

Близнецами не стоит быть с Рыбами, Ракам – с Овнами, а Стрельцам – с Весами. Больше о том, почему они не подходят друг другу, узнавайте в гороскопе Love 24.

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Близнецы и Рыбы

У этих двух знаков зодиака довольно похожи характеры. Именно поэтому в отношениях возникают постоянные конфликты. Никак не удается доходить до компромиссов. Они только портят жизнь друг другу, поэтому лучше не быть вместе.

Раки и Овны

Раки – очень эмоциональные знаки зодиака. У Овнов ситуация лучше, однако неожиданные вспышки таки случаются время от времени. В отношениях часто присутствует большое количество агрессии, поэтому построить счастливую семью не удается.

Стрельцы и Весы

Отношения Стрельцов и Весов похожи на испанские или итальянские страсти. Возможно, кому-то такое действительно нравится, но представителям этих знаков зодиака точно нет. Дружить они могут без проблем, однако рассчитывать на что-то большее не стоит. Не рекомендуется начинать романтические отношения.