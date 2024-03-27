В активном поиске: какие 3 знака зодиака сейчас ищут любовь

Пока часть людей наслаждаются временем с любимым человеком, другие до сих пор его ищут. В частности, речь идет о трех знаках зодиака.

Рыбы, Рак и Весы. Сами эти знаки сейчас находятся в активном поиске, пишет Love 24.

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Рыбы

Рыбам всегда не хватает романтики и нежности. Они ищут верного партнера, с которым смогут быть как в радости, так и в горе.

Рыбы готовы отдать свое сердце и душу человеку, который сможет их понять и поддержать. Они знают цену настоящей любви.

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Весы

Эти люди всегда ищут гармонию и равновесие в отношениях. Они стремятся найти свою вторую половинку, с которой будут жить в согласии и взаимопонимании.

Весы ценят честность и откровенность, не терпят лжи. Они отдадут все ради любви, но ждут этого же в ответ.

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Рак

Рожденные под этим знаком зодиака являются очень чувствительными и эмоциональными. Раки заслуживают самой теплой и искренней любви. Они ищут партнера, который будет готов выслушать и поддержать в любую минуту.

Эти люди вкладывают душу в отношения и стараются сделать все, чтобы любимый человек был счастлив. Раки хотят найти того, кто поймет и будет ценить их.

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