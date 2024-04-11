Эти 4 знака зодиака не умеют строить отношения

Некоторые люди совсем не умеют строить отношения. Больше всего этому подвержены 4 знака зодиака.

В частности, Овен, Рыбы, Дева и Водолей. Именно у этих знаков чаще всего есть проблемы в личной жизни, пишет Love 24.

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Овен

Эти люди упрямые и вспыльчивые. Они до последнего стоят на своем. Также ставят на первое место собственные желания, могут совсем не принимать во внимание потребности партнера.



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Дева

Представители этого знака известны своей критичностью и стремлением к совершенству, что может создать напряжение в отношениях. Девы - перфекционисты, которые стремятся постоянно контролировать ситуацию.

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Водолей

Рожденные под этим знаком очень ценят свою независимость. Водолеи могут быть непредсказуемыми, что приводит к напряжению в отношениях. Также могут держаться на расстоянии от партнера.

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Рыбы

Рыбы своей эмоциональной чувствительностью. Они могут быть замкнуты в себе и не уметь выразить свои чувства, что может повлечь недопонимание в отношениях.

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