Как кошка с собакой: какие знаки зодиака вообще не совместимы для отношений

Некоторым знакам зодиака почти невозможно ужиться между собой. Постоянные ссоры, вечные претензии, разные взгляды на жизнь, несовместимость желаний – это тот минимум, который может появиться в отношениях разных пар.

Астрологи назвали пары знаков зодиака, которым, к сожалению, даже не стоит начинать отношения, чтобы не оказаться на дне эмоционального состояния, пишет Love 24.

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Телец и Водолей

Тельцы любят стабильность и комфорт, тогда как Водолеи стремятся к новизне и экспериментам. Это создает много недоразумений и напряженности в отношениях. Такие противоположности, к сожалению, не притягиваются, а только отдаляются.

Лев и Козерог

Оба этих знака – лидеры по характеру. Однако Львы любят быть в центре внимания и ищут увлечения, тогда как Козероги более серьезные и прагматичные. Их потребности и подходы к жизни часто не совпадают, что может привести к серьезным конфликтам.

Не могут быть вместе из-за характеров / Фото Pexels

Весы и Рыбы

Весы стремятся к гармонии и балансу, тогда как Рыбы эмоциональные и часто неорганизованные. Им трудно найти равновесие в отношениях и стабильно держаться на плаву. А постоянный поиск компромиссов очень быстро надоест обоим.