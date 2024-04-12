Встретят свою судьбу: кому из знаков зодиака в апреле повезет в любви

Второй месяц весны будет полон нежности и романтики у трех знаков зодиака. Их представители наконец-то встретят свою судьбу.

Так, Телец, Скорпион и Близнецы, ваша любовь уже совсем близко. Эта встреча "сведет с ума", пишет Love 24.

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Телец

Звезды предсказывают огромный успех в личной жизни. Совсем скоро будете вместе с человеком, что будет любить вас всем сердцем. Все будет как в мечтах, или даже лучше.

Позвольте себе любить и быть любимыми. Доверьтесь собственному сердцу и не думайте, что скажут другие.

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Скорпион

В апреле вам повезет в личной жизни. Встретите человека, с которым будет максимально комфортно. Каждая минута вместе будет приносить радость и счастье. Будьте собой и наслаждайтесь.

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Близнецы

Уже совсем скоро вас ждет судьбоносная встреча. Все будет там, где даже представить себе не могли. Впрочем, сразу почувствуете, что этот человек ваш. Так хорошо еще ни с кем не было.

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