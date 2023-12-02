Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2024 год

У нескольких знаков зодиака 2024 станет годом любви. Между тем, другие – будут переживать неудачи, в частности, могут развестись.

Астрологи рассказали, что ждет каждый знак зодиака в 2024 году. Кто встретит любовь, предаст, женится или же разведется, пишет 24 Канал.

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Овен

2024 год может стать для вас годом интересных знакомств. Возможны интрижки на работе и не только. Впрочем, подумайте, готовы ли разрушить свои отношения.

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Телец

Уже в начале 2024 года вы можете случайно встретить прежнее или прежнее. Вы почувствуете, что до сих пор не отпустили. Чувства могут быть взаимными. Впрочем, прежде чем что-либо решать, хорошо все обдумайте.

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Близнецы

В 2024 году Близнецы будут переживать неудачи в личной жизни. Возможны постоянные ссоры с любимым человеком, а также усиление ощущения одиночества.

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Рак

2024 год станет годом трансформации ваших отношений. Как будто впервые увидите своего партнера или партнершу во всей красе. Влюбитесь снова, но еще сильнее.

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Лев

В следующем году ваши отношения, вероятно, будут трещать по швам. Все из-за измены. Прежде чем пойти налево, подумайте, готовы ли причинить боль партнеру или партнёрше и потерять все.

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Дева

Вы будете делать очень много для этих отношений. Впрочем, партнер или партнер все равно могут спрыгнуть в гречку. Не вините себя в этом. Если же сердце пока свободно, в 2024 году это изменится.

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Весы

Новый год принесет вам гармонию и душевное спокойствие. В 2024 рядом всегда будет любимый человек. Устраивайте романтические свидания и наслаждайтесь друг другом.

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Скорпион

Если вы одиноки, не огорчайтесь, обязательно встретите свою любовь в 2024. Если же рядом уже есть близкий человек, отношения станут лучше и крепче. Кстати, именно этот год – идеальный для женитьбы.

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Стрелец

В 2024 году вы встретите настоящую любовь. Эти отношения будут идеальными. Любимый человек – всегда рядом и не предаст.

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Козерог

В 2024 году вы сможете стать идеальной партнершей или партнером. Впрочем, для этого стоит немного меньше времени работать и больше уделять внимание любимому человеку.

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Водолей

Этот год будет вам успешным, особенно в личной жизни. Встретите человека, который сделает вас по-настоящему счастливым. Если же уже в отношениях, они станут лучше, партнер или партнерша будут больше понимать вас и окутают своей любовью.

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Рыбы

В 2024 году вы будете окружены искренней любовью и романтикой. Впереди счастливые утро, дни и вечера рядом с дорогим сердцем человеком.

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