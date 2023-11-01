Одну единственную так и не нашел: с кем встречался и в кого влюблялся Мэттью Перри

В любовном списке Мэттью Перри есть десятки голливудских звезд. Что связывает известного актера с Дженнифер Энистон, Джулией Робертс, Камерон Диаз и Гвинет Пэтлроу читайте в нашем материале.

Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет. Издание Daily Mail со ссылкой на инсайдеров писало, что Перри мечтал иметь семью и даже был готов жениться на женщине, у которой уже есть дети. Такое желание актера было связано с тем, что у него самого был отчим, которого он очень любил – журналист Кит Моррисон.

В жизни Перри было много женщин, однако ни одна так и не стала женой.

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Дженнифер Энистон

Перри познакомился с коллегой по цеху Дженнифер Энистон еще до сериала "Друзья". Актриса сразу очень понравилась холостяку.

Я был восхищен ею (а как иначе?), она мне понравилась, и я почувствовал, что она тоже была заинтригована. Может, между нами что-нибудь будет?

– писал Перри в своих мемуарах "Друзья, любовницы и большая передряга".

Однако когда в 1994 году начались съемки сериала "Друзья", стало понятно, что чувства Перри не взаимны. Энистон не согласилась пойти на свидание с ним. От этого чувства актера стали еще сильнее и его симпатия сохранялась вплоть до 1998 года. Тогда Дженнифер Энистон начала встречаться с Брэдом Питтом, а Перри наконец-то понял, что шансов с этой красавицей у него нет.



Мэттью Перри и Дженнифер Энистон в 1995 году / Фото Getty Images

Гвинет Петлроу

О роман Мэттью Перри и Гвинет Пэтлроу вообще стало известно только после смерти звезды сериала "Друзья". Актриса в своем инстаграме поделилась воспоминаниями о волшебном лете 1993 года. Они познакомились на театральном фестивале и все лето провели вместе, играя в пьесах.

Он был такой забавный, такой милый и с ним было очень весело. Мы ездили купаться в ручьях, пили пиво в баре местного колледжа, целовались в поле с высокой травой. Это было волшебное лето,

– вспомнила знаменитость.

Впоследствии в Перри начались съемки в сериале "Друзья", поэтому летний роман завершился. Однако Пэтлроу всегда была рада видеть его на каких-то событиях.

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Камерон Диаз

Между красавицей Камерон Диаз и Перри была симпатия. Однажды они вместе пошли на свидание, однако в роман это не переросло. Все потому, что актриса в то время не желала серьезных отношений. При этом актеры всегда с теплотой вспоминают этот вечер.

Джулия Робертс

Искра между Джулией Робертс и Мэттью Перри возникла, когда актрису пригласили сняться в эпизоде сериала "Друзья". К тому времени Робертс уже прославилась благодаря фильму "Красавица", а на роль в "Друзьях" согласилась лишь потому, что ее персонаж был связан с Чендлером Бингом.

Звездный роман длился недолго – 3 месяца. Однако он был очень романтичным – Мэттью неоднократно посылал Джулии красные розы. В своих мемуарах Перри признался, что был очень влюблен в коллегу и боялся, что она его бросит. Чтобы не мучиться в этих тревожных мыслях, он решил порвать с Робертс первым.



Мэттью Перри и Джулия Робертс встречались 3 месяца / Скриншот с видео

Ясмин Блит

Фанаты сериала "Друзья" помнят любовь Джои и Чендлера к шоу "Спасатели Малибу". Больше всего парни любили смотреть, как роскошные девушки бегают по пляжу в купальниках. В отличие от Чендлера Перри оказался ловче – он стал встречаться с актрисой этого шоу Ясмин Блит.

Кстати, отношения между Перри и "спасительницей" Блит закружились сразу после разрыва актера с Джулией Робертс, а продолжались не долго.

Перри встречался со "спасительницей" Ясмин Блит / Фото Getty Images

Нив Кэмпбелл

Следующей девушкой Перри была Нив Кэмпбелл, с которой он снимался в фильме "Трое в танго" в 1998 году. Однако еще до премьеры пара завершила свои отношения.

Перри встречался с коллегой по фильму "Трое в танго" / Фото Bob Frame/Warner Bros/Village Roadshow/Kobal/Shutterstock

С кем еще встречался Перри

В 2002 – 2003 годах Перри находился в отношениях со звездой сериала "Смелые и красивые" Мэйв Квинлан .

. В 2003 году были слухи о романе знаменитости с актрисой сериала "Клиника" Хизер Грэм .

. В том же году в Перри был краткий роман на съемочной площадке с Лорен Грэм .

. Перри 2 года встречался с младшей от него на 14-летие Рейчел Данн.



Рэйчел Данн была младше Перри на 14 лет / Фото Picture Perfect/Shutterstock

Заметим, Рэйчел Данн – профессиональная волейболистка. После отношений с ней Перри переосмыслил свое отношение к романам.

После появления Рэйчел в моей жизни я узнал, что могу быть очень преданным, а не эгоистическим парнем, который просто хочет потусоваться с друзьями. Я хочу проводить время со своей девушкой и исследовать, что значит иметь гораздо более близкие отношения, чем те, которые у меня были раньше,

– рассказывал Перри.

Лиззи Каплан

Отношения со звездой фильмов "Иллюзия обмана" и "Плохие девушки" – Лиззи Каплан – у Перри длились 6 лет. Знаменитости делали все, чтобы скрыть свой роман. О том, что они разошлись, стало известно в 2013 году.



Актер находился в отношениях с Лиззи Капланом 6 лет / Фото Picture Perfect/Shutterstock

Молли Гурвиц

Дальше всего в отношениях Перри продвинулся с литературным менеджером Молли Гурвиц. Они познакомились в 2018 году, а уже через 2 года актер сделал предложение любимой. Однако стать семьей им было не суждено – через 7 месяцев Перри сообщил о завершении их отношений.

"Иногда что-то просто не получается, и это один из таких случаев. Я желаю Молли лучшего", – говорил актер.

Однако уже после смерти Мэттью Гурвиц призналась, что с ним было довольно сложно, но она все равно его любила.

Хотя я любила его больше, чем могла себе представить, он был сложным и причинял такую боль, которую я никогда не знала. Никто в моей взрослой жизни не оказывал большего влияния на меня, чем Мэтью Лэнгфорд Перри. Я безгранично благодарна ему за это, за все, чему я научился из наших отношений,

– написала бывшая невеста Перри.



Перри был помолвлен с Молли Гурвиц / Фото uptomyknees/YouTube

Почему Мэттью Перри так и не женился

В прошлом году Мэттью Перри рассказывал в интервью, что мечтает о семье и детях. Однако с 1997 года актер боролся с наркотической зависимостью, возникшей у него после приема обезболивающих. За свою жизнь он многократно попадал в реабилитационные центры, посещал собрание анонимных алкоголиков и перенес 14 операций. Возможно, именно сложная борьба с зависимостями помешала Перри сосредоточиться на личной жизни.