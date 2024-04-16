Нажали не ту кнопку: адвокаты ошибочно развели супругов и не вернули все, как было

Иногда судьба принимает абсурдные решения и не торопится исправить все обратно. Мистера и миссис Уильямс из Великобритании развели, просто нажав не на ту кнопку.

"Ошибка века" произошла из-за онлайн-портала, которым пользовались юристы лондонской фирмы Vardags. Вообще-то они собирались развести другую пару, однако что-то пошло не так и ошибочно открыли файл Уильямсов.

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В то время мистер и миссис Уильямс пытались договориться о финансовых механизмах развода. Но никаких указаний по разводу они не давали.

К сожалению, программа сработала очень быстро. Приказ о разводе Уильямсов был готов уже через 21 минуту.

Судья отказался возвращать все назад

Когда адвокаты поняли, что случилось, они обратились в Верховный суд. Целью было отменить окончательное решение о разводе. В свою защиту юристы заявляли, что просто "нажали не на ту кнопку". В то же время судья отклонил их просьбу и заявил о "соблюдении окончательного решения о разводе и сохранении статус-кво".

В Vardags возмущены таким финалом. Они отмечают, что компьютер не должен решать: женат ты или разведен. Канцелярская ошибка – не причина для развода, если люди не хотели его. Что будет дальше с Уильямсами, пока неизвестно. Однако этой "ошибки" они точно не забудут.