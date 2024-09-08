Подружка невесты взяла слово: гости и смеялись и плакали, а жених пережил шок

Подружка невесты Джесс Розен прочитала речь, которая заставила всех гостей смеяться и плакать одновременно. Жених и невеста были действительно поражены.

Сначала свадьба была максимально спокойной. Пока слово не взяла Джесс. С первых ее реплик зал "взорвался" смехом.

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Что сказала Джесс

Сначала Джесс заявила, что она – подружка невесты, но не горничная. Между тем в комнате Николь – невесты – ужасный беспорядок, поэтому с этим должен кто-то разобраться.

Кроме того, Джесс рассказала: примерно Год назад Николь попросила ее проверить, возможно ли в нескольких отелях провести свадьбу.

Я очень удивилась и спросила, неужели она обручилась без моего ведома, и услышала в ответ: "Нет, но я выйду замуж в следующем году – с Райаном или без него,

– заявила Джесс.

При этом камера зафиксировала шокированное лицо Райана. На женихе "не было лица".

Речь подруги невесты "взорвала зал": смотрите видео

Джесс шокировала своей речью: вторая часть видео

Пользователи сети отметили, что речь Джесс – удивляет и шокирует одновременно. Некоторые отмечают: это – лучшее, что они слышали за последнее время. Джесс пророчат большое будущее в стендапе.