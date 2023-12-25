Женщина или мужчина: кто подаст на развод, если не получает удовольствия от секса

Качественная интимная жизнь – залог для счастливых отношений. Если что-то идет не так, это может привести не только к серьезным конфликтам в паре, но и стать причиной развода.

На протяжении веков вопрос женского удовольствия от секса был табу. Внимание ему начали уделять только недавно.

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Теперь женщины не готовы терпеть. Исследования показали, что именно они скорее готовы поставить точку в отношениях, если их не удовлетворяет интимную жизнь.

Участие в исследовании приняли почти 20 тысяч участников. Их возраст – от 18 до 79 лет. Страны: Австрия, Болгария, Грузия, Германия, Франция, Литва. Женщин и мужчин спросили, как часто они спорили из-за секса. Тайминг – последние 12 месяцев.

Оказалось, что женщины, испытывавшие сексуальные разногласия, на 13,1% чаще рассматривали вопрос о разводе. Мужчины же, даже при высоком уровне сексуальной несовместимости, всего лишь в 5% случаев продемонстрировали желание разойтись со своими партнершами из-за этого.

Сексолог Екатерина Богомолова рассказала что очень часто во время консультаций слышит от женщин жалобы на своих партнеров. В частности, что те ничего не делают, чтобы партнерша тоже получила удовольствие.

В дальнейшем планируется исследовать, как проблемы с сексом влияют на отношения в однополых парах.