Больше не можете быть вместе: 5 признаков того, что ваши отношения не имеют будущего

Разрыв отношений – это всегда сложный и болезненный шаг, на который трудно отважиться. Находясь долго в отношениях, мы привыкаем к партнеру и иногда кажется, что по-другому быть не может. Иногда сами себя убеждаем, что все хорошо, хотя на самом деле все совсем не так.

Если вы замечаете, что отношения перестали доставлять вам удовольствие, вы не испытываете счастья и радости, то, возможно, стоит решиться закончить их. Психологи определили несколько признаков того, что отношения обречены на разрыв.

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Признаки того, что у отношений нет будущего

Физическое, словесное, сексуальное или эмоциональное насилие

Жесткое поведение в любой форме сигнализирует о том, что отношения следует прекратить. Конечно, речь не идет об единичных случаях злобы. Однако, если ваш партнер или партнерша на постоянной основе не могут контролировать свои эмоции, срывают злобу на вас, то в этом союзе уже нет любви.

Вы уже не являетесь приоритетом для партнера

Время друг для друга – это не забота или обязанность, это желание, которое мы реализуем. Если любимый человек перестал проявлять инициативу, не хочет общаться с вами, стоит обсудить это и выяснить, в чем причина. Помните, что приоритеты не меняются просто так. Не спешите разрывать отношения, однако и не закрывайте глаза на то, что вы уже не на первом месте для своего избранника или избранницы.



Признаки того, что в отношениях нет будущего / Фото Canva

Между вами царит напряжение

В отношениях вы должны быть собой и, если приходится постоянно наблюдать за настроением партнера, вести себя так, чтобы не огорчать его, веселить, это неправильно. Ведь так вы забываете о себе, своих предпочтениях, желаниях, а постоянно уделяете время тому, чтобы развеселить любимого человека.

У вас разный образ жизни и ценности

Каждый человек является индивидуальной личностью и ни в коем случае не должен забывать или отказываться от своих ценностей, комфортного образа жизни. В некоторых парах партнеры совершенно разные, но это не мешает иметь отличные отношения. А для других партнеров разногласия во взглядах могут стать критическими, поскольку, если вы не можете прийти к согласию в каком-либо глобальном вопросе, то это может быть признаком того, что не подходите друг другу.

Вы вместе, потому что это легче, чем быть одиноким

Помните, что человек прежде всего должен быть счастлив сам. Если вы находитесь в плохих отношениях только потому, что боитесь остаться наедине, то никогда не сможете обрести подлинное счастье. Иногда нужно решиться освободиться от них, чтобы понять, что может быть гораздо лучше с кем-то другим.