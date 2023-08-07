Как Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас выглядели в начале отношений и сейчас: пара вместе 25 лет

Актриса "Уэнздей" Кэтрин Зета-Джонс и актер "Основного инстинкта" Майкл Дуглас не только родились в один день – 25 сентября, но и уже более 20 лет вместе, несмотря на разницу в возрасте 25 лет. Звезды познакомились в 1998 году.

Их любовь началась на съемочной площадке фильма "Маска Зорро", где Кэтрин Зета-Джонс исполнила главную роль вместе с Антонио Бандерасом. Как позже сказал Дуглас, это была любовь с первого взгляда.

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Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас: история любви

Когда Майкл Дуглас встретил Кэтрин Зету Джонс, он сказал друзьям, что познакомился с женщиной своей мечты. "Я встретил ее в баре и был настоящим джентльменом", – сказал Дуглас. Он вспомнил, как спросил ее: "Вы случайно не хотите вернуться и выпить на ночь?" Когда Зета-Джонс встретила его позже в ту же ночь, он сказал ей: "Знаешь, я буду отцом твоих детей".

По словам Дугласа, она ответила: "Вы знаете, я много слышала о вас и я думаю, что пора пожелать спокойной ночи". Он думал, что провалился с флиртом, но знал, что она уехала сниматься в "Ловушки" на маленьком острове в Шотландии, поэтому он устроил так, чтобы до ее приезда ее ждали розы.



Майкл Дуглас и Кэтрин-Зета Джонс в 1998 году / People

Актер ухаживал за актрисой почти пол года, а в 2000 году они поженились. Их свадьба состоялась в одной из самых древних отелей Нью-Йорка "Плаза". В то время Кэтрин была беременна первым ребенком – Диланом Майклом Дугласом.



Актеры во время свадьбы в 2000 году / People

В 2003 году Кэтрин Зета-Джонс получила Оскар за лучшую женскую роль второго плана, а в своей речи поблагодарила мужчину. В том же году у них появилась дочь Кэрис Зета Дуглас.



Кэтрин Зета-Джонс получила Оскар в 2003 году / People

Впрочем, пара не только переживала успехи вместе. В 66-летнем возрасте у Майкла Дугласа обнаружили рак горла. "Это бой", – сказал Дуглас. – Это действительно выбивает тебя из колеи". В то время он проходил лучевую и химиотерапию для лечения опухоли.

Зета-Джонс дополнила, что наблюдать за тем, как ее муж проходит лечение, было тяжело. "Сложнее всего – видеть его усталость, потому что Майкл никогда не устает", – поделилась она. "Если что-то и есть у Майкла, то это сила".

В конце концов, с поддержкой родных, актер поборол рак. Но в больницу попала Кэтрин – у нее обнаружили маниакально-депрессивный синдром, едва не приведший к разводу.



Майкл Дуглас и Кэтрин-Зета Джонс в 1998 году / People

В 2013 году паре таки пришлось взять паузу в отношениях, однако они снова сошлись через 1,5 года. Тогда Дуглас сказал, что их семья стала сильнее.

Я безумствую от нее. И да, я думаю, что каждая пара имеет трудные времена. Мы снова стали сильнее, чем когда-либо,

– поделился актер.



Майкл Дуглас и Кэтрин-Зета Джонс с детьми в 2015 году / People

В декабре 2017 года Дуглас и Зета Джонс стали бабушкой и дедушкой Когда сын актера Кэмерон и его девушка Вивиан Тибес родили их первого ребенка – дочь по имени Луа Изи.

Дуглас не мог сдержать своего волнения, когда сказал CBS: "Я стану дедушкой в этом месяце, до конца года. Я очень взволнован. Самое время".

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В 2022 году Зета-Джонс рассказала о своей семье во время премьеры фильма "Сокровище нации: На краю истории" в Голливуде, которую она посетила со своим сыном Диланом.

"Я наслаждаюсь каждой минутой с этим парнем", – сказала она.

Зета-Джонс с детьми, архивное фото / People

Недавно Зета-Джонс вместе со своей дочерью Кэрис прошлись по красной дорожке с Дугласом на премьере Каннского кинофестиваля. Позднее в тот же вечер Дуглас был награжден Золотой пальмовой ветвью.

"Канны! Канны! Какой вечер! Прогулка по культовой красной ковровой дорожке с моей дочерью @carys.douglas и моим мужем @michaelkirkdouglas, когда он получает свою жизненную награду Palm D'or, которую я никогда не забуду", – поделилась Кэтрин в соцмережах.



Кэтрин Зета-Джонс с мужем и дочерью / People