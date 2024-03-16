Почему на фото с детьми Кейт Миддлтон – без обручального кольца: расставили все точки над "и"

Кейт Миддлтон уже на протяжении двух месяцев находится на больничном после плановой операции. Однако по случаю Дня матери принцесса Уэльская поделились фото с детьми. Пользователей сети удивило то, что на фото принцесса Кэтрин позирует без обручального кольца.

Фото Кэтрин с детьми уже стало "базой" для различных конспирологических теорий. Все потому, что Reuters и Getty Images отозвали фотографию из-за "цифровой манипуляции" со стороны источника. Позже принцесса Уэльская призналась, что редактировала фото и извинилась за путаницу, которая из-за этого возникла.

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Стоит заметить, что принцесса Кэтрин увлекается фотографией и даже получила престижную премию PPA Awards за фотографию королевы Камиллы.

Почему Кэтрин – без обручального кольца

Принцесса Кэтрин любит драгоценности. Особое внимание она уделяет украшениям, которые дарит ей принц Уильям. К слову, он никогда не носит обручальное кольцо. Однако на фотографии с детьми – первой официальной после операции – Кэтрин позирует без украшений. В частности, и без своего легендарного обручального кольца.

Стоит заметить, что одна из конспирологических теорий – принцесса Кэтрин не выходит в свет якобы из-за измены принца Уильяма. А фото без обручального кольца якобы – еще один аргумент "за" будущий развод принца и принцессы Уэльских. Стоит заметить, что никакой реальной подоплеки эти слухи не имеют.

СМИ раскрыли, что ответили в офисе Кэтрин на вопрос о кольце. Там отметили, что фото сделали "в домашних условиях". Очевидно, дома принцесса Уэльская просто не носит кольцо и другие украшения.