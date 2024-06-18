Что на самом деле происходит между Кейт и Уильямом: эксперт по языку тела указала на важный сигнал

Кейт Миддлтон около 6 месяцев не появлялась на публике. Принцесса Уэльская лечилась от рака. Все это время в сети гуляли слухи, что якобы она также переживает сложные времена в браке. Супругов Уэльских регулярно "разводили" из-за якобы "измен" принца Уильяма.

Сторонники конспирологических теорий даже нашли "любовницу" Уильяма. Эту роль приписали аристократке Роуз Генбери. В самых безумных слухах она или была беременной от Уильяма или у них уже был сын-подросток. В конце концов, Роуз пришлось опровергать информацию о "романе" с принцем через своих адвокатов.

Обратите внимание Кейт борется с раком, а Уильям – рядом в самое темное время: история принца и принцессы Уэльских

В субботу, 15 июня, Кейт и Уильям наконец появились вместе на публике. Они вместе с детьми посетили парад Trooping the Colour. Поклонники из разных уголков мира были невероятно счастливы снова увидеть принца и принцессу Уэльских.

Эксперт по языку тела указала на важный сигнал

Джуди Джеймс – эксперт по языку тела – проанализировала выход пары. Она заметила, что Уильям чувствовал гордость и облегчение от того, что Кейт – снова рядом. Между тем улыбка принцессы Уэльской аж светились от любви к мужу.

Трогательный сигнал взаимного вознаграждения чувствовался от Уильяма и Кейт, когда их взгляды наконец встретились. Этот момент дал трогательное представление об их радости снова быть вместе на публике,

– подчеркнула Джеймс.

Что ж, этот день уже вошел в историю. Поклонники надеются, что этим летом Кейт еще порадует их своим появлением хотя бы раз.