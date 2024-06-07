Как "хороший парень" разрушит ваш идеальный брак

Психологи исследовали, что мужчины, которые имеют синдром "хорошего парня", чаще разрушают собственные браки. Они так долго избегают выяснений отношений (которых вообще не избежать), что, в конце концов, у пары случается их персональный большой взрыв.

На первый взгляд, хороший парень = идеальный мужчина. Сначала с ним – легко, спокойно, весело. Он обычно – расслаблен и в хорошем настроении. Однако впоследствии это играет злую шутку с семейной жизнью.

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Почему с "хорошим парнем" так трудно строить отношения

Психолог Дэвид Перл рассказал, что 70% его клиентов – "хорошие парни". В повседневной жизни они почти не идут на конфликт. А если конфронтации уже не избежать, считают лучшим вариантом первыми извиниться. Сначала другой партнер или партнерша могут даже радоваться, с каким чутким мужчиной они встречаются.

В то же время впоследствии все пойдет не так. Следующий этап – в паре страдают двое. "Хороший парень" до сих пор боится идти на открытую конфронтацию, однако уже применяет пассивную агрессию и различные манипуляции.

На третьем этапе – другой партнер или партнерша фактически должны взять на себя всю ответственность за то, что происходит с парой. Потому что "хороший парень" не может принять ни одного решения. Мужчины скрывают свои чувства, женщины сердятся, в результате – все идет наперекосяк. Психологи отмечают, что острее всего проблема "хорошего парня" проявляется именно в гетеросексуальных отношениях. Нередко на жену мужчины переносят опыт общения с собственными мамами.

Совершенно недовольный семейной жизнью "хороший парень" может начать искать утешение в алкоголе. С этого начинается путь в никуда.

Так что же делать "хорошим парням"

К счастью, не все так плохо, как может показаться сначала. "Хорошие парни" могут построить крепкие здоровые отношения, в которых каждый выражает свои мысли и чувства. Однако лучший путь к этому – психотерапия.