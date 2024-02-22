Названы 3 знака зодиака, которым категорически нельзя быть вместе с Рыбами

Некоторые знаки зодиака прекрасно дополняют друг друга, понимают и могут сделать действительно счастливыми. У них идеальная совместимость. Впрочем, это не про эту тройку.

Так, Овен, Лев и Стрелец — далеко не лучшие партнеры для Рыб. В этой паре постоянно будут возникать конфликты, пишет Love 24.

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Овен

Эти люди имеют разные взгляды на жизнь. Овен может считать Рыб слишком чувствительными и непрактичными, совсем не идти на уступки. Эта пора может часто конфликтовать.

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Лев

Гордые и самовлюбленные Львы всегда хотят быть в центре внимания. Впрочем, Рыбы мечтатели, которые нередко живут в своем мире. Поэтому сильные и упрямые партнеры могут считать их слишком мягкими и несамостоятельными. Этим знакам трудно найти общий язык.

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Стрелец

Это совсем не лучшее сочетание. У них разные взгляды на жизнь и будущее. Стрельцы могут считать Рыб слишком мечтательными и эмоциональными, не понимать их. Из-за этого часто возможны конфликты.

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