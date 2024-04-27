2 знака зодиака, которые чаще всего изменяют
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака чаще всего изменяют любимым. Они не могут быть верными одному партнеру, поэтому часто начинают кратковременные интрижки.
Речь идет об Овнах и Близнецах. Именно эти знаки зодиака не могут быть верными, передает Love 24.
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Близнецы
По словам астрологов, представители именно этого знака зодиака больше всего склонны к измене в отношениях. Близнецы обожают экспериментировать в постели, поэтому им нравятся отношения на одну ночь. Они очень ценят свободу, поэтому любые ограничения воспринимают очень категорично.
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Овен
Овен находится под опекой Марса – планеты действия, агрессии и сексуальности. Овны имеют чрезвычайное сексуальное влечение, поэтому очень склонны к измене. Они руководствуются не разумом, а эмоциями, что может привести к неприятным последствиям. В отношениях с Овнами важно всегда поддерживать искру.
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