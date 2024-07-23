8 признаков, что вам немедленно следует прекратить романтические отношения

Иногда наша интуиция подсказывает то, что сердце еще не готово услышать. Если вы чувствуете, что ваши отношения развиваются по неправильному сценарию, то лучше прекратить их.

В любых отношениях бывают взлеты и падения. Однако иногда спасать отношения уже не стоит, лучше – прекратить их.

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Признаки, что отношения пора прекратить

1. Серьезная измена. Если один из партнеров изменил или покинул в момент, когда другой больше всего нуждался в его поддержке, то такие отношения теряют доверие. Восстановить ее – очень непросто, или даже невозможно.

2. Потеря доверия в целом. В отношениях может наступить момент, когда лжи и манипуляций стает слишком много. Если вы все слова любимого человека воспринимаете через призму неуверенности, то такие отношения нельзя назвать здоровыми.

3. Отсутствие эмоциональной связи. Ответьте на вопрос: действительно ли вы заботитесь друг о друге? Если один из партнеров всегда ставит себя на первое место и пытается использовать другого – отношения обречены.

4. Минимизация общения. Сигналом о том, что отношения обречены, является отсутствие общения. Это можно понять в момент, когда вы осознаете, что больше не хотите делиться с партнером своими переживаниями, мыслями или радостными новостями.

5. Нехватка уважения. Здоровые отношения не могут существовать без уважения друг к другу. Это – фундамент, на котором они должны держаться.



Отношения без уважения обречены на провал / Фото Timur Weber, Pexels

6. Есть обида. Если один из партнеров обижен на другого и не может простить ему что-то, то это лишь вопрос времени, когда отношения взорвутся.

7. Негативная физическая реакция. Иногда о том, что рядом с вами "не тот" человек, сигнализирует даже тело. Это может проявляться в ощущении усталости, раздражения и расстройств пищеварения.

8. У вас слишком разные цели. Ваши цели на жизнь необязательно должны полностью совпадать с партнером. Но если они кардинально разные, то такие отношения обречены на провал.

В любом случае прислушивайтесь к своим чувствам. Если вас что-то беспокоит, откровенно поговорите об этом с партнером.